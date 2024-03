La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Durante la promozione della serie Netflix Il problema dei tre corpi, realizzata dagli showwrunner del Trono di spade, John Bradley, che in Game of Thrones ha vestito i panni di Samwell Tarly, ha spiegato perché non abbia ancora visto la serie prequel, House of the Dragon.

Intervistato dal New York Post, in merito a House of the dragon John Bradley ha detto che, per lui, è ancora “troppo presto” per guardarla:

Non l’ho ancora guardato. Il trono di spade sembra essere finito troppo di recente per me per riuscire a guardare il prequel, è troppo presto, ma ne ho visto alcuni frammenti. Sembra una serie un po’ diversa, devo dire. Il trono di spade aveva così tanti personaggi e una storia che si estendeva in tutti i Sette Regni. C’era molto più spazio per tutta l’umanità di Westeros. C’erano questi personaggi emotivamente frammentati, vulnerabili. Altri che avevano un po’ di comicità. C’erano personaggi forti, personaggi feriti e personaggi malvagi. House of the Dragon mi sembra più concentrato su una particolare area della narrazione e su un particolare segmento dell’umanità di Westeros. Mi sembra solo che ci sia leggermente meno spazio per questi elementi che ho citato poco fa. Ma tutti quelli con cui ho parlato lo amano. Riuscirò a vederla un giorno. Ora come ora mi pare che i confronti con Il trono di spade siano fatti troppo facilmente ora perché io possa davvero investirci pienamente del tempo.

