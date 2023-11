John Wick ha dato via a un vero e proprio franchise in costante espansione. Dopo 4 film con Keanu Reeves sta per arrivare uno spinoff, Ballerina, con Ana de Armas come protagonista. Abbiamo inoltre la serie tv The Continental.

Parlando con Collider, il regista e creatore del franchise Chad Stahelski ha svelato che c’è un altro progetto seriale in sviluppo:

Ti giuro, amo tutte le idee a cui il nostro gruppo di scrittori sta lavorando. Se mi dicessi domani che devo farne una ti direi: “Fantastico. Un modo grandioso per trascorrere un anno.” Sono tutte idee fantastiche. E stiamo lavorando anche a una nuova serie su John Wick, qualcosa che tiene la mia mente sempre attiva. […] Mi piacerebbe dirigere un paio di episodi di questa nuova serie, semplicemente perché vorrei provare a fare delle cose che non ho fatto nei film. Assolutamente, ci sono delle idee fantastiche. E anche lavorare con un cast diverso e una struttura diversa senza John Wick: sarebbe una bella sfida.

Questo al momento è l’unico dettaglio che abbiamo sul nuovo prodotto del mondo di John Wick, ma siamo sicuri che presto ci saranno altre novità.

