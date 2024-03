In una recente intervista rilasciata a Vulture, il regista e sceneggiatore Judd Apatow ha condiviso le sue riflessioni sulla recente tendenza degli streamer a ottenere licenze per i contenuti provenienti da studi concorrenti.

“Ho due idee a riguardo”, ha detto Apatow. “Da una parte, ci sono io come spettatore: mi ritrovo a riguardare ‘Deadwood‘ o ‘NYPD Blue‘ o qualsiasi serie di David Milch. Capisco il motivo per cui alla gente piacciono questi show confortevoli. È una cosa spaventosa per gli addetti ai lavori nel mondo televisivo, a causa della tendenza degli streamer che dicono: ‘Aspetta un attimo. Non c’è bisogno di investire 200 milioni di dollari in una nuova serie. Possiamo semplicemente rispolverare ‘Barnaby Jones’. Lo faranno, e ciò comporterà meno nuove serie in circolazione“.

Apatow ha poi continuato: “Si sono resi conto che Netflix può comprare gli show della HBO, e suppongo che sia più economico che crearne di nuovi. Quindi, a un certo punto, Netflix venderà i suoi show alla HBO e si limiterà a passare tutti gli episodi di Ballers per il resto della nostra vita“.

Il regista, sceneggiatore e produttore ha delineato il futuro dell’industria cinematografica, notando come aziende giganti e individui provenienti dal settore tecnologico stiano progressivamente acquisendo il dominio sulla creatività.

“E per alcuni di loro – non per tutti – le loro intenzioni si limitano semplicemente a passare del tempo online a guardare senza uno scopo preciso“, ha aggiunto. “Non so se siano ossessionati dalla qualità della produzione cinematografica come lo sono stati altri proprietari di queste realtà in passato. Ecco perché hanno iniziato a chiamarli “contenuti”. All’improvviso, l’hanno sminuito al massimo. Non credo che sarebbe così strano se un giorno si leggesse sul giornale che Pornhub ha comprato Paramount+“.

Apatow ha sottolineato l’importanza per gli studios di assumersi rischi significativi, citando l’esempio di Donna Langley della Universal, che ha deciso di investire su Oppenheimer.

“Chi avrebbe mai pensato che qualcuno sarebbe stato così interessato a Oppenheimer? Oppenheimer ha quasi incassato un miliardo di dollari“, ha osservato. “Chi mai avrebbe immaginato di vedere la vita dell’inventore della bomba atomica sul grande schermo? Noi certamente no, ma è proprio questo il punto: le persone vogliono essere sorprese, vogliono film stimolanti e originali. È necessario un equilibrio, anche per quanto riguarda la commedia“.

