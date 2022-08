Le riprese di Justified: City Primeval a Chicago continuano a essere interrotte da episodi di criminalità piuttosto gravi. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto due giorni fa, quando la produzione è stata messa in pausa dopo che un ordigno esplosivo è stato lanciato sul set.

Secondo quanto racconta EW, lunedì sera le riprese erano in corso in esterni, in un quartiere del South Loop di Chicago, quando una persona ha gettato un ordigno incendiario (una specie di molotov) sul set. Nessuno è rimasto ferito, e l’ordigno non è esploso, ma la Polizia di Chicago ha ordinato alla produzione di interrompersi.

Sony e FX non hanno rilasciato commenti sull’accaduto, le indagini sono in corso.

Ricordiamo che la miniserie spinoff di Justified aveva già subito uno stop quando due veicoli, nel bel mezzo di una sparatoria, si erano schiantati sulle barriere protettive del set a fine luglio. Sul set erano poi arrivati dei proiettili volanti, che comunque non avevano ferito nessuno. Sony e FX Productions a quel punto hanno ingaggiato un team di ex-militari tra cui ex Navy SEAL e guardie dell’esercito per pattugliare il set e assicurare maggiore sicurezza durante le riprese. John Landgraf di FX ha commentato qualche giorno fa che l’esperienza è stata “traumatica per qualunque membro del cast e della troupe. Abbiamo fatto molto per creare discontinuità e assicurarci che tutti fossero ok. Siamo anche felici che nessuno sia rimasto ferito, ora c’è molta più sicurezza sul set”.

Nella serie, Timothy Olyphant torna nei panni dell’U.S. Marshal Raylan Givens. La serie è ispirata al romanzo di Elmore Leonard intitolato City Primeval: High Noon in Detroit, e sarà composta da otto episodi ambientati otto anni dopo l’addio di Givens al Kentucky per andare a vivere a Miami per sua figlia.