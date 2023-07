Justified: City Primeval potrebbe non essere l’ultima volta che il personaggio di Raylan Givens, interpretato da Timothy Olyphant, sarà protagonista sul piccolo schermo.

Il regista e co-showrunner Michael Dinner, intervistato da The Hollywood Reporter ha raccontato:

Non abbiamo realizzato questa serie per tornare nel passato, ma per tornare alla sensazione provata mentre lo stavamo facendo nel passato. E penso che tutti possano trarre dalla serie la sensazione che ci siamo davvero divertiti: gli autori presenti nella stanza, gli attori, in particolare Tim.