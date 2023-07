Vivian Olyphant fa parte del cast di Justified: City Primeval, la serie con star suo padre Timothy, e ha rivelato in che modo affronta le possibili polemiche legate ai “nepo baby”.

La giovane attrice ha la parte di Willa, la figlia di Raylan Givens, nelle puntate in cui il padre si ritrova alle prese con l’omicidio di un giudice.

Vivian, intervistata da The Wrap, ha ammesso che non ha mai visto la serie originale, nonostante avesse fatto visita al set, perché aveva solo 8 anni quando si era conclusa.

La ventenne ha inoltre fatto una regolare audizione per provare a ottenere il ruolo di Raylan.

Parlando della possibilità di lavorare insieme al padre, Vivian ha sottolineato:

Per me è stato grandioso. Ho imparato molto da lui e sono felice che questo fosse il mio primo progetto sul set con lui. Mi sono sentita realmente a mio agio. E ha fatto delle osservazioni davvero grandiose. Alle volte è stato un po’ fastidioso. Ho realmente apprezzato i suoi appunti. Penso che sia stato realmente di aiuto quando ero sul set, è stato davvero divertente.

Timothy Olyphant ha inoltre aiutato la figlia a calmarsi durante i primi ciak e Vivian ha ammesso che il padre ha sempre saputo che voleva diventare un’attrice, considerando il fatto che amava girare dei video per la casa.

L’attrice ha poi commentato il termine “nepo baby” spiegando:

Onestamente non presto attenzione a quello che stanno dicendo le persone. Ma è decisamente normale per i ragazzi essere interessati a qualsiasi cosa stiano facendo i loro genitori. O un ragazzino vuole realmente fare il mestiere dei genitori o il contrario. E guardare mio padre e visitare i set dei suoi progetti mi ha fatto capire che era qualcosa che volevo realmente fare.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Vivian Olyphant sui nepo baby e sulla sua esperienza sul set degli episodi di Justified: City Primeval?

Fonte: The Wrap