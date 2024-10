Grotesquerie: il trailer e il poster italiano svelano la data di uscita su Disney+

Pubblicazione: 04 ottobre alle 15:50

Disney+ ha condiviso il poster e il trailer di Grotesquerie, la nuova serie FX horror drama di Ryan Murphy, svelandone la data di uscita: i primi due episodi arriveranno il 13 novembre in esclusiva su Disney+ in Italia. La prima stagione è composta da 10 episodi.

Nella serie di FX, una serie di crimini efferati ha sconvolto una piccola comunità. La “Detective Lois Tryon” sente che questi crimini la riguardano in maniera inquietante, come se qualcuno – o qualcosa – la stesse deridendo. A casa, Lois è alle prese con un rapporto teso con la figlia, un marito ricoverato in ospedale in lungodegenza e i suoi stessi demoni interiori. Senza indizi e non sapendo a chi rivolgersi, accetta l'aiuto di “Sorella Megan”, una suora e giornalista del Catholic Guardian. Suor Megan, con un passato difficile, ha visto il peggio dell'umanità, ma crede ancora nella sua capacità di fare del bene. Lois, invece, teme che il mondo stia soccombendo al male. Mentre mettono insieme gli indizi, Lois e Sorella Megan si ritrovano intrappolate in una rete minacciosa che sembra sollevare più domande che risposte.



La serie è interpretata dalla vincitrice dell'Emmy Award Niecy Nash-Betts nel ruolo di “Detective Lois Tryon”, dalla vincitrice dell'Emmy Award Courtney B. Vance in quello di “Marshall Tryon”, dalla candidata all'Emmy Award Lesley Manville nei panni di “Infermiera Redd”, dalla candidata al Tony Award Micaela Diamond in quelli di “Sorella Megan”, da Nicholas Alexander Chavez nel ruolo di “Padre Charlie”, da Raven Goodwin in quello di “Merritt Tryon” e da Travis Kelce.





Scritta e creata da Ryan Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken, la serie è diretta da Max Winkler, Murphy, Alexis Martin Woodall ed Elegance Bratton. Murphy, Woodall, Baitz, Baken, Winkler, Nash-Betts, Vance, Peter Liguori, Nissa Diederich, Eric Kovtun e Scott Robertson sono i produttori esecutivi. Prodotta dalla 20th Television.