Grotesquerie: svelato il ruolo affidato a Travis Kelce nella serie di Ryan Murphy

Pubblicazione: 03 ottobre alle 17:30

Nell'episodio 3 e 4 della prima stagione di Grotesquerie si scoprono i dettagli relativi al personaggio affidato a Travis Kelce nel progetto targato FX.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Il campione di football interpreta Ed Laclan, che incontra Lois dopo un incontro particolarmente teso con l'Infermiera Redd. Il giovane entra in scena nel momento in cui Lois ha maggiormente bisogno di lui, offrendo inoltre il consiglio di non mettersi alla guida mentre era ubriaca. Lois non lo ascolta e finisce per essere arrestata dopo aver fatto schiantare la sua macchina contro un palo. Ed deve occuparsi di Lois e la aiuta a fuggire, trovando anche lo spazio per flirtare.

Per ora non si sa se Ed sia davvero reale e il riferimento di Lois al giardino che sembra il "paradiso" potrebbe persino essere un indizio che c'è qualcosa di misterioso riguardante la situazione.

Nella quarta puntata, invece, si spiega che Ed è uscito da una dipendenza dalla cocaina e ha lavorato come stripper su una nave da crociera. Ora è in una situazione migliore e trascorre il tempo guardando vecchi film western e cooking show.

Bisognerà attendere per scoprire qualche dettaglio in più sul personaggio di Kelce, nell'attesa ecco una scena tratta dallo show.