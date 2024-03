Dopo 8 anni di assenza Justified è tornato. Nel 2023 è infatti uscita una serie sequel sempre con protagonista il Raylan Givens di Timothy Olyphant, questa volta coinvolto in un caso a Detroit.

L’ultimo episodio terminava con l’inaspettato ritorno del personaggio di Walton Goggins, fuggito di prigione, gettando le basi per una seconda stagione. Ancora non si sa nulla di ufficiale in merito a una possibile nuova stagione, ma Goggins ha rilasciato alcune incoraggianti notizie durante la sua apparizione al SXSW:

Nella mia immaginazione, c’è sempre un futuro. Sempre. Penso che tutti – tutti i protagonisti coinvolti – desiderino un altro giro. Non me lo aspettavo, e ci è voluto un po’ per tornare in quella mentalità. Ma una volta fatto, lo abbiamo mantenuto segreto a tutti. Mi sono divertito così tanto, e credo che Tim fosse ispirato. E c’è ancora qualcosa da dire, in realtà. Non pensavo ci fosse, ma c’è. Tutto è pronto. Penso che tutti stiano solo aspettando che FX dica: “Via”. Vedremo. Vedremo cosa succede.

E voi cosa ne pensate? Vorreste una nuova stagione? Fatecelo sapere nei commenti.

FONTE: ScreenRant