Walton Goggins e Timothy Olyphant sono stati i protagonisti di Justified per sei stagioni, ma alla fine della serie FX, gli attori non erano in ottimi rapporti.

Intervistato da The Independent, Goggins ha detto:

A Vanity Fair, Timothy Olyphant ha risposto:

Ok, ecco la mia versione. Ho adorato lavorare con Walt fin dall’inizio, ma noi attori siamo una seccatura. Ci appassioniamo davvero al loro lavoro! C’era questa cosa in cui, mentre lo show andava avanti, e soprattutto quando stava per finire, nella stanza degli scrittori. Aggiungevano cose del tipo: “Ecco cosa abbiamo bisogno che Walt faccia per arrivare al finale che vogliamo”. Poi Walt avrebbe detto che il suo personaggio non lo farebbe mai, e allora io aggiungerei un “Maledizione”.

Eravamo davvero frustrati l’uno con l’altro. Penso anche che guardando indietro, le persone abbiano difficoltà a dire addio. Ogni volta che sono alla fine di una ripresa, più lunga è la ripresa, più lo senti. Tutti iniziano a comportarsi in modo divertente. Il campo estivo volge al termine. Mi piacerebbe dire che ne sono immune, ma non lo sono. Sono sempre consapevole che per tutti è difficile andarsene. Alcune persone rendono più facile andarsene, qualunque cosa sia. Ho sempre adorato quel ragazzo e adoro lavorare con lui, ed è qualcosa di speciale. È stato divertente vederlo nel suo nuovo lavoro [Fallout]. So che ha dato tutto nel farlo. Lavorerei di nuovo con lui in un batter d’occhio. E presumo che se lo facciamo di nuovo, sarà più predisposto ad ascoltarmi.