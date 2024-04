La recensione della stagione 1 di Fallout, dall’11 aprile disponibile su Prime Video

Fallout è la perfetta dimostrazione di quanto sia importante conoscere a fondo il materiale originale per realizzarne una trasposizione di qualsiasi tipo. Un’affermazione che abbiamo scoperto essere valida anche per la splendida serie TV tratta da The Last of Us, ma che in questo caso ottiene un valore se possibile ancora maggiore. Se lo show ideato da Craig Mazin e da Neil Druckmann pesca a piene mani dal materiale originale di Naughty Dog, l’opera di Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner utilizza il videogioco solo come base di partenza per raccontare una storia del tutto inedita che, però, sembra fuoriuscita direttamente dalla penna di Mark O’Green e Leonard Boyarsky, autori del primo storico capitolo della saga videoludica. E fidatevi quando vi diciamo che questo è il più grande complimento che potremmo fare allo show disponibile da domani su Prime Video.

Lo ammettiamo: inizialmente eravam...