La recensione di Come due fratelli – Aband e Adik, il film malese che ha vinto il Far East Film Festival ed esce in sala il 30 aprile

Quella di Come due fratelli è un tipo di storia, che per un verso o per l’altro abbiamo visto molto spesso, in oriente come in occidente. È la storia di personaggi che cercano di vivere con difficoltà ai margini di tutto, che provano a schivare la criminalità come via d’uscita e che, nell’intreccio, affidano a un’unica speranza, un unico obiettivo da raggiungere, la possibilità di affrancarsi da una vita misera. Regolarmente gli altri, il caso, i sentimenti o i loro limiti si frappongono e impediscono il raggiungimento della meta. Non è solo il cinema dei Dardenne (che su questo presupposto hanno costruito uno stile e una poetica) ma proprio la maniera in cui il cinema racconta le persone in difficoltà nelle città.

Lo stesso la versione di Lay Jin Ong di questo classico è avvincente. Due amici, orfani, che vivono la loro condizione insieme, sono c...