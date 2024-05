A sette anni dalla prima stagione torna il racconto antologico di Ryan Murphy sulle delle faide storiche più famose, Feud: Capote Vs. The Swans, disponibile da oggi 15 Maggio su Disney+. Ecco la nostra recensione (senza spoiler).

C’è qualcosa di affascinante nelle serie tv antologiche. Viviamo nell’epoca del sovraffollamento mediale, e l’idea di poter guardare una sola stagione di una serie senza dover recuperare la precedente gioca sicuramente un ruolo fondamentale, ma più di tutto è la natura del racconto antologico ad essere unica. Sono serie tematiche e per questo dalla forte identità che ruotano attorno ad un’idea o una suggestione che si snoda come un fil rouge attraverso le varie stagioni, spesso diverse anche per genere, legate insieme non per la cronologia degli eventi ma per la loro funzione narrativa. Negli ultimi anni c’è sicuramente un nome che più di tutti si è legato a questo format, ed è quello del produttore e sceneggiatore Ryan Murphy, mente ideatrice di