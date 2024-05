Walton Goggins ha smentito una volta per tutte che tra lui e Timothy Olyphant ci siano ancora dissapori dopo le riprese dell’ultima stagione di Justified.

Durante un’intervista con LA Times, Goggins ha confermato che al netto di qualche disaccordo sul set, tra lui e Olyphant c’è solo rispetto e affetto:

È così folle, non c’è alcuna faida. La fine di quella serie è stata emotivamente difficile, e la gente ha gestito la cosa in modi diversi. È stato un addio difficile e ci sono stati momenti in cui non eravamo d’accordo, ma è normale dopo un’esperienza così lunga a cui tieni tanto. Come si può vivere un’esperienza simile senza qualche disaccordo?

La verità è che Tim è un mio caro amico, e gli voglio bene come un fratello. Lo rispetto come artista e come attore, probabilmente più di chiunque altro. Ha così tanto da offrire e non ha ancora avuto occasione di dimostrarlo. Gli voglio bene, e so che lui me ne vuole a me.