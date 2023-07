Lo sceneggiatore Justin Peacock, conosciuto per il suo lavoro nelle serie Suits e Avvocato di Difesa, è morto a 52 anni nella giornata del 13 luglio nella sua casa di Los Angeles a causa di un problema cardiovascolare.

Peacock aveva studiato all’Università del Michigan, proseguendo poi i suoi studi alla Columbia e frequentando la scuola di legge di Yale.

Justin aveva poi lavorato come avvocato a New York, specializzandosi nelle cause riguardanti il primo emendamento e la proprietà intellettuale, occupandosi però anche di imputati che rischiavano la pena di morte e dispute tra grandi realtà economiche.

Nel 2008 Justin Peacock ha scritto il suo primo romanzo, intitolato A Cure for Night, proclamato Libro dell’anno dal Washington Post.

Si è quindi trasferito a Los Angeles nel 2011, diventando un autore a temnpo pieno e lavorando a Suits, serie di cui è stato sceneggiatore per tre stagioni, dal 2012 al 2015.

Tra i suoi progetti più recenti c’è stato Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer, serie creata da un altro avvocato diventato sceneggiatore, David E. Kelley.

Recentemente Peacock è stato sceneggiatore e produttore per Alert: Missing Persons Unit, che ha ottenuto il rinnovo per la sua seconda stagione.

La famiglia dello sceneggiatore ha chiesto che in suo ricordo venga fatta una donazione al sindacato degli sceneggiatori, dichiarando:

La mente brillante di Justin, il suo acuto intelletto e le condanne appassionate mancheranno per sempre ai suoi amici e alla sua famiglia.

