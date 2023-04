Keira Knightley sarà la protagonista della nuova serie Black Doves, uno dei prossimi progetti realizzati per Netflix.

Lo show è prodotto da Sister, che ha portato al successo Chernobyl, ed è stato scritto da Joe Barton. L’attrice britannica sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva, oltre che come attrice.

Keira avrà la parte di Helen, una donna che inizia una storia d’amore piena di passione con un uomo che non ha alcuna idea di quale sia l’identità segreta della giovane. Quando il suo amante diventa vittima del mondo pericoloso e oscuro della dimensione criminale londinese, il datore di lavoro di Helen chiama Sam a proteggerla.

Barton (Giri/Haji) è creatore e produttore della serie. Nel team della produzione c’è anche Jane Featherstone.

Netflix ha inoltre annunciato l’adattamento dei romanzi di Jussi Adler-Olsen, Department Q, che sarà prodotto da Left Bank (The Crown). Al centro della trama ci sarà Carl, un ex detective che è alle prese con il senso di colpa dopo che un attacco ha portato alla morte di un poliziotto e ha causato danni seri al suo partner sul lavoro, rimasto paralizzato. Carl, quando torna in azione, deve occuparsi di un cold case che lo tormenerà.

La sceneggiatura sarà firmata da Chandni Lakhani. Nel team della produzione ci sarà anche Scott Frank.

La piattaforma di streaming ha poi annunciato un sequel di Bank of Dave, con star Rory Kinnear nel ruolo di Dave Fishwick.

Che ne pensate della serie Black Doves con star Keira Knightley?

Fonte: Deadline



I film e le serie imperdibili