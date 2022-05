Attenzione: l'articolo contiene spoiler

è disponibile da questa mattina su Disney+ e nell’episodio 2 c’è un cameo a sorpresa. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Quando Obi-Wan inizia a cercare Leia, incontra un clone della 501esima divisione in disgrazia. Non crediamo si tratti di Rex (lo avrebbe riconosciuto) ma è ovviamente interpretato da Temuera Morrison. Il clone è un senza tetto, con la barba incolta e coperto di sporcizia, abbandonato dall’Impero che preferisce soldati unici e potrebbe essersi rimosso il chip mentale.

Oppure, come ci ha spiegato Star Wars: The Bad Batch, il chip smette di fare effetto dopo un po’ di tempo, a seconda del soggetto. I cloni sono poi appunto stati sostituiti da soldati addestrati, finendo sparsi per la galassia (o eliminati).

