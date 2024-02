Lo sceneggiatore Kevin Williamson ha siglato un accordo con Universal Television, divisione di Universal Studio Group.

Nell’accordo complessivo stilato da Universal Television per Williamson e la sua compagnia di produzione Outerbanks Entertainment, che è stato finalizzato ancora nel mese di dicembre, ci sono già quattro progetti di alto profilo in sviluppo che spaziano dal thriller al giallo fino al dramma familiare.

Queste serie tv includono Rear Window (La finestra sul cortile), una serie che rivisita il classico di Alfred Hitchcock, per Peacock. The It Girl (Una ragazza speciale), basato sul libro di Ruth Ware, scritto da Sarah L. Thompson insieme a Williamson, e The Waterfront, basato su un concept originale, sono disponibili per essere acquistati dai network. Il quarto progetto è The Game, basato sul film di David Fincher con gli scrittori originali del film John Brancato e Michael Ferris come produttori esecutivi, è in fase di sviluppo interno.

Williamson è uno dei migliori scrittori horror dietro i franchise di Scream e So cosa hai fatto l’estate scorsa, lavorerà all’adattamento di un’icona del genere, La finestra sul cortile del maestro del thriller Alfred Hitchcock. Williamson scriverà la rivisitazione, di cui John Davis e John Fox di Davis Entertainment sono produttori esecutivi insieme allo stesso Williamson, Fast e MKT Productions.

Williamson scriverà anche The Waterfront, che lo riporta alle radici della Carolina del Nord, esplorate in precedenza nella sua prima serie TV, Dawson’s Creek (e usate come ispirazione per il nome della sua società di produzione). Il dramma familiare, prodotto da Williamson e dai dirigenti di Fast, segue la disfunzionale famiglia Buckley mentre lotta per mantenere a galla il proprio fatiscente impero di pesca nella Carolina del Nord.

The It Girl (UnaRagazza Speciale), basato sul libro di Ware, l’autrice di bestseller n. 1 del New York Times, che è produttrice esecutiva insieme ai co-sceneggiatori Williamson e Thompson, segue una donna alla ricerca di risposte un decennio dopo l’omicidio della sua amica.

In The Game, dopo che a un ricco banchiere di San Francisco viene data l’opportunità di partecipare a un gioco misterioso, la sua vita viene sconvolta quando inizia a chiedersi se il tutto potrebbe davvero essere una cospirazione nascosta per distruggerlo. Brancato e Ferris sono produttori esecutivi insieme a Williamson e Fast. Sono in corso le ricerche per uno sceneggiatore.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline