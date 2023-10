Ci siamo: il 12 ottobre su Netflix arriva La caduta della casa degli Usher, l’attesa nuova serie di Mike Flanagan ispirata al celebre racconto di Edgar Allan Poe. Nel frattempo, Netflix ha lanciato un mucchio di character poster, dedicati a tutti i protagonisti: la serie ha infatti un cast corale nel quale figurano nomi come Carla Gugino, Carl Lumbly, Mark Hamill, Michael Trucco, T’Nia Miller, Paola Nuñez, Henry Thomas, Kyleigh Curran, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Kate Siegel, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Willa Fitzgerald, Katie Parker, Malcolm Goodwin, Crystal Balint, Aya Furukawa, Daniel Jun, Matt Biedel, Ruth Codd, Annabeth Gish, Igby Rigney e Robert Longstreet.

La miniserie in otto episodi segue le vicende di Roderick (Bruce Greenwood) e Madeline Usher (Mary McDonnell), che hanno trasformato l’azienda Fortunato Pharmaceuticals in un impero all’insegna di benessere, privilegi e potere. I segreti del passato che emergono, quando gli eredi della dinastia Usher iniziano a morire, sembrano però essere collegati a una misteriosa donna del loro passato. La storia di Edgar Allan Poe è stata quindi riadattata ai giorni nostri, allineandola alla vera vicenda della famiglia Sackler, messa sotto processo per aver sfruttato la crisi degli oppioidi causando un’emergenza sanitaria negli Stati Uniti che ancora non si è placata. Potete vedere i poster qui sotto!

