Il creatore de La caduta della casa degli Usher, Mike Flanagan, chiarisce un punto chiave sulla misteriosa Verna. Flanagan, già creatore di Hill House e Midnight Mass, ha adattato le opere di Edgar Allan Poe per raccontare la storia dell’amministratore delegato di una società farmaceutica corrotta, Roderick Usher (Bruce Greenwood). Proprio mentre viene citato in giudizio per i suoi crimini, i figli di Roderick iniziano a morire in modi misteriosi e memorabilmente violenti. Le loro morti sono collegate alla ricomparsa di Verna interpretata da Carla Gugino.

In quasi tutti i casi della serie Netflix, Verna offre un avvertimento che avrebbe potuto aiutare i figli degli Usher a evitare la loro fine violenta. Rispondendo alla domanda di un fan su Tumblr, Flanagan ha confermato che i figli di Roderick sarebbero potuti morire pacificamente se avessero ascoltato gli avvertimenti di Verna. Il creatore della serie ha citato la morte pacifica di Lenore (Kyliegh Curran) come esempio di ciò che sarebbe potuto accadere:

“Se i ragazzi avessero seguito il consiglio di Verna, sarebbero morti pacificamente, proprio come Lenore”.

Verna ha affrontato in modo diverso la questione degli avvertimenti con ogni Usher, il più delle volte con una sorta di rassegnata indifferenza. Non si sforza molto, ad esempio, nel tentativo di dissuadere Leo (Rahul Kohli) o Tammy (Samantha Sloyan). Tuttavia, nel caso di Camille (Kate Siegel), Verna si impegna e cerca di impedirle una morte violenta. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che, come Verna lascia intendere, ammirasse Camille per la sua intelligenza.

In ogni caso, tutti avrebbero avrebbero potuto avere una morte serena se avessero seguito i consigli di Verna. Lenore, ad esempio, muore per un semplice colpetto alla testa. Va escluso da questo discorso il padre di Lenore, Frederick (Henry Thomas). Verna si diletta nella morte di Frederick, che rimane paralizzato e deve assistere lentamente al suo corpo tagliarsi a metà.

Verna è coinvolta personalmente nella morte di Frederick, la orchestra attivamente e in quel momento lo spettatore trova difficile provare pena per lui. Dopo aver maltrattato brutalmente la moglie Morella (Crystal Balint), strappandole i denti con una pinza, Frederick, infatti, non riceve alcun avvertimento. Per la maggior parte dei personaggi de La caduta della casa degli Usher, tuttavia, Flanagan conferma che ci sarebbe potuta essere una via d’uscita tranquilla.

Che cosa ne pensate della dichiarazione fatta da Flanagan? Ditecelo nei commenti.

I film e le serie imperdibili