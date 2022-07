Gael García Bernal e Diego Luna saranno i protagonisti della serie in lingua spagnola La Máquina, realizzata per Hulu.

La produzione è stata affidata a Searchlight TV, di proprietà della Disney, che ha già realizzato per Hulu The Dropout e History of the World, Part II.

Marco Ramirez, già nel team di Daredevil, sarà lo showrunner del progetto. Gabriel Ripstein sarà invece il regista.

Garcia Bernal e Luna saranno produttori della nuova serie, oltre a interpretare i protagonisti.

La Máquina racconterà la storia di un pugile che sta invecchiando, interpretato da Garcia Bernal, il cui manager, la parte affidata a Luna, gli assicura un’ultima possibilità di ottenere un titolo, dovendo però fare i conti con una misteriosa forza.

Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment, ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di collaborare nuovamente con Searchlight Television per questo nuovo progetto Hulu Original. Gael, Diego e Marco sono narratori di classe mondiale e non vediamo l’ora di proporre agli spettatori la loro storia e viverla con loro.

Gael García Bernal ha recentemente recitato nella serie Station Eleven, mentre Diego Luna sarà il protagonista di Andor.

Fonte: Deadline