Il regista e scrittore farà anche da produttore esecutivo, al fianco di Nick Kroll, Wanda Sykes, Ike Barinholtz, David Stassen e Kevin Salter. La serie sarà composta da otto episodi con i lavori di sceneggiatura che inizieranno questo ottobre. La produzione de La pazza storia del mondo parte II è invece prevista per la primavera del 2022.

Il film del 1981 rivedeva in modo stravagante e canzonatorio la storia a partire dalla preistoria fino alla rivoluzione francese, Mel Brooks ha commentato felicemente l’annuncio, dichiarando di non vedere l’ora di raccontare altre storie del mondo:

Non vedo l’ora di raccontare ancora una volta la verità attorno a tutte le favolette che circondano il mondo e che ci hanno truffato su come è andata veramente la storia!

Mel Brooks, ormai novantacinquenne, è uno dei sedici artisti ad aver conseguito un EGOT, ed è conosciuto per le sue commedie parodia come Frankenstein Junior, Mezzogiorno e Mezzo di fuoco, Robin Hood – Un uomo in calzamaglia e Balle spaziali.

Ne La pazza storia del mondo parte I, ha interpretato ben 5 ruoli oltre che dirigere e scrivere il film, al suo fianco c’erano Gregory Hines, Dom De Luise, Madeline Kahn, Harvey Korman, Cloris Leachman e molti altri.

