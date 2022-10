RAI ha annunciato che sono in corso le riprese della serie evento La Storia, un progetto composto da otto episodi tratto dal libro scritto da Elsa Morante.

La protagonista sarà l’attrice Jasmine Trinca nel ruolo di Ida, una madre single di due figli che nasconde le sue origini ebraiche e lotta contro la povertà e la persecuzione durante gli ultimi anni della seconda Guerra Mondiale e nel dopoguerra.

Alla regia è impegnata, dalla fine di settembre, Francesca Archibugi che ha dichiarato a Variety:

Realizzare questa serie oggi è davvero importante perché mostra come la guerra distrugga i bambini e le persone innocenti: tutto è ancora più attuale con quanto sta accadendo in Ucraina.

La regista ha inoltre ribadito che La Storia sarà un ritratto della femminilità e della maternità. Trinca ha invece sottolineato:

La sfida più grande è stata provare a rappresentare come le persone semplici possano fare la storia senza compiere niente di straordinario, quella è la mia missione.

Ida, secondo l’attrice, non è un personaggio femminile moderno e affronta gli orrori della guerra in modo piuttosto passivo, anche se alle volte dimostra di possedere una “forza felina”, aggiungendo:

Ma è attraverso le piccole storie di personaggi come lei che siamo in grado di dare una profonda concretezza a questi eventi storici.

Il produttore Roberto Sessa ha svelato che non è stato facile ottenere i diritti del romanzo dagli eredi di Elsa Morante, tra cui l’attore Carlo Cecchi che era inizialmente contrario all’adattamento seriale. L’adattamento ideato da Francesco Piccolo (L’amica geniale), Giulia Calenda e Ilaria Macchia (Petra) avrebbe poi convinto chi era ancora in dubbio.

La produzione è quindi stata curata da Picomedia e Thalie Images, in collaborazione con Beta e Rai Fiction.

Le riprese sono in corso a Roma, nel Lazio e nell’area di Napoli. La scenografa è Ludovica Ferrario (The Young Pope), mentre Catherine Buyse (The New Pope) è coinvolta come costumista e il direttore della fotografia è Luca Bigazzi.

Che ne pensate della serie La Storia? Seguirete gli episodi?

Fonte: Variety