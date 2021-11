(Bombshell, Euphoria) farà parte della stagione 2 di, come guest star regolare.

La Ubach sarà Carol Atkinson, conosciuta anche come Black Market Carol, una truccatissima, assistente di volo di ghiaccio che non è fan di Cassie.

L’attrice è conosciuta per i suoi ruoli in La rivincita delle Bionde, Bombshell, Gloria Bell, To the Bone, Bad Teacher, Rango, e per aver partecipato a innumerevoli serie tv, sia come voce che in carne e ossa, come Monsters at Work, Euphoria e Crossing Swords.

Nei nuovi episodi Cassie sta vivendo la sua vita da sobria nella città di Los Angeles oltre a collaborare con la CIA nel suo tempo libero. Ma quando un incarico oltre oceano la porta, inavvertitamente, ad assistere a un omicidio, la giovane rimane coinvolta in un altro intrigo internazionale.

Nel cast Mo McRae (Sons of Anarchy, Rebel), Callie Hernandez (Soundtrack, Graves) e JJ Soria (Army Wives, Animal Kingdom) saranno delle presenze regolari nelle puntate. Cheryl Hines (Curb Your Enthusiasm), Jessie Ennis (Mythic Quest), Mae Martin (Feel Good), Margaret Cho (Drop Dead Diva), Santiago Cabrera (Salvation, Star Trek: Picard) e Shohreh Aghdashloo (The Expanse), invece, avranno dei ruoli ricorrenti.

McRae avrà il ruolo di Benjamin Berry, un agente della CIA che ha la brutta abitudine di farsi coinvolgere un po’ troppo con le risorse con cui collabora.

Hernandez sarà Gabrielle Diaz, una cacciatrice di taglie dal carattere complicato e calcolatore i cui problemi a controllare i suoi impulsi spesso ostacolano il suo lavoro.

Soria interpreterà invece Esteban Diaz, partner e amante di Gabrielle che cerca di mantenere il controllo e rimanere focalizzato sul lavoro, ma spesso si ritrova a lasciarsi andare alle sue emozioni come accade alla sua fidanzata.

Tra i ritorni, infine, ci saranno Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz and Rosie Perez. T.R. Knight, Yasha Jackson e Audrey Grace Marshall.

Fonte: Deadline