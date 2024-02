Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Sam Waterston ha detto addio a Law & Order, in cui ha avuto il ruolo del procuratore distrettuale Jack McCoy, con l’episodio andato in onda sugli schermi americani il 22 febbraio.

L’attore era entrato nel cast della serie nel 1994, rimanendo uno dei protagonisti fino al 2010 e ritornando poi sul set nel 2022 per la ventunesima stagione. Il personaggio è apparso anche negli spinoff Law & Order: SVU, Law & Order: Trail By Jury e nel film Exited: A Law & Order Movie.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

L’episodio è intitolato Last Dance ed è stato scritto dallo showrunner Rick Eid.

Al centro della trama c’è il caso contro Scott Kelton (Rob Benedict), accusato di aver ucciso l’ex dipendente Veronica Knight (Shay Guthrie), che stava per svelare di essere stata vittima di molestie sessuali alcuni anni prima. McCoy dice a Nolan Price (Hugh Dancy) di non accettare un accordo che preveda una condanna inferiore a 10 anni, e l’avvocato della difesa (Tawny Cypress) offre cinque anni o una condanna inferiore.

Jack toglie il caso al collega per evitare che subisca ripercussioni nella sua carriera e, dopo una condanna ed essere andato contro la richiesta del sindaco (Bruce Altman) di non fare domande a suo figlio, ha rivelato a Nolan (Hugh Dancy) che stava per dare le sue dimissioni, sostenendo fosse il momento giusto. McCoy ha inoltre aggiunto che, essendo andato contro le richieste del sindaco, il leader politico farà di tutto pur assicurarsi che perda le elezioni e ha minacciato di far licenziare Price. Mettendosi da parte, invece, il governatore può nominare un nuovo procuratore distrettuale. Il protagonista veniva poi mostrato all’esterno del tribunale mentre riflette sulla sua lunga esperienza.

La pagina Instagram della serie ha condiviso un video in cui si rivela il discorso compiuto da Waterston durante il suo ultimo giorno di lavoro sul set.

L’attore ha dichiarato:

Cari amici, nessuno, non nella mia situazione, può apprezzare la tristezza di questo addio. Devo tutto a questo posto e alla gentilezza di queste persone. Qui ho vissuto venticinque anni e sono passato da essere giovane a essere anziano. Se 25 o 30 anni non importano, allora nulla importa, ed è quello che è stato tutto questo. Tutto questo è semplicemente fantastico e ho avuto un privilegio che praticamente nessuno ha nello show business, venendo coinvolto in quel lungo periodo di tempo con persone diverse, ma della stessa comunità, e mi sento privilegiato nell’esserne un membro, un membro dello stesso team per tutto questo tempo. Grazie dal profondo del mio cuore. Dio vi benedica.

It’s been an honor to watch you work D.A. McCoy. #LawAndOrder pic.twitter.com/J0CGCUmr6Q — 𝐋𝐀𝐖 & 𝐎𝐑𝐃𝐄𝐑 (@lawandordertv) February 23, 2024

Che ne pensate di come è uscito di scena Jack McCoy, interpretato da Sam Waterston, in Law & Order?

