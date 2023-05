L’11 maggio andrà in onda sugli schermi di NBC il crossover in tre parti del franchise di Law & Order, di cui online sono stati condivisi i promo.

Nell’evento televisivo avverrà una reunion tra Benson e Stabler, mentre Amanda Rollins farà una breve apparizione nelle puntate di Law & Order, SVU e Organized Crime.

La puntata di SVU si intitolerà Bad Things e avrà come special guest Christopher Meloni. Nell’episodio i protagonisti faranno i conti con un killer a cui Muncy ha già dato la caccia. Nel breve video si vede poi Benson (Mariska Harigtay) che incontra Stabler (Meloni).

PROMO: Law & Order: SVU "Bad Things" airing May 11, 2023 #LawAndOrderSVU #SVU #SVU24 with special guest Christopher Meloni pic.twitter.com/GFmCvisI4r — the chris meloni project (@MeloniProject) May 5, 2023

L’episodio di Organized Crime si intitolerà invece Shadowerk e Stabler incontrerà Rollins (Kelli Giddish) per occuparsi di un caso che descrive come un tentativo di vendetta. Benson, Rollins e Stabler sembra inoltre appariranno insieme in alcune scene.

PROMO: Law & Order: Organized Crime "SHADOWËRK" airing May 11, 2023 #LawAndOrderOC #OrganizedCrime with special guests Mariska Hargitay and Kelli Giddish pic.twitter.com/CbFoKNeyZQ — the chris meloni project (@MeloniProject) May 5, 2023

La fine del crossover andrà in onda la settimana successiva.

Che ne pensate dei promo del crossover di Law & Order?

Fonte: ComicBook