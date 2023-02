Leiji Matsumoto, l’autore di Captain Harlock e Space Battleship Yamato, è morto all’età di 85 anni nella giornata del 13 febbraio.

L’artista, come rivelato da un comunicato pubblicato sui social dal suo sito ufficiale gestito dalla figlia Makiko, è deceduto in un ospedale di Tokyo per insufficienza cardiaca.

L’annuncio della morte dell’autore di manga riporta la notizia che Matsumoto ha “intrapreso un viaggio vero il mare delle stelle”. La figlia ha scritto:

Diceva sempre: ‘Ci rivedremo in quel luogo dove le ruote del tempo si incrociano’. Noi crediamo in quelle parole e attendiamo con ansia quel giorno.

L’agente di Leiji Matsumoto ha inoltre ricordato come abbia avuto una vita felice perché è riuscito a continuare a scrivere e disegnare storie.

I funerali sono già stati svolti in forma privata, ma è previsto un evento per permettere ai fan di dare addio all’artista. Attualmente la famiglia non ha ancora rivelato i dettagli della celebrazione.

Il mangaka era nato il 25 gennaio 1938 nella città di Kurume, nella prefettura di Fukuoka. Nel corso della sua carriera ha firmato opere apprezzate come La corazzata Yamato e Galaxy Express.

Fonte: Ansa