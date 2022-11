Lily Collins, dopo Emily in Paris, sarà di nuovo protagonista di una serie tv in occasione dell’adattamento di The Accomplice, il romanzo scritto da Lisa Lutz.

Il progetto è in fase di sviluppo per Amazon e racconterà la storia di Luna Grey e Owen Mann, migliori amici dai tempi del college che sono legati per sempre da un’inspiegabile morte avvenuta nel loro circolo di amicizie e le cui vite vengono ancora una volta sconvolte anni dopo quando la moglie di Owen viene brutalmente uccisa.

La storia esamina il potere di una storia condivisa, dei costi del mantenerla e di cosa accade quando inizi a chiederti quanto bene conosci realmente l’unica persona che ti conosce veramente.

Olivia Milch (Ocean’s Eight) scriverà l’adattamento del romanzo e sarà coinvolta come produttrice in collaborazione con Collins, Dylan Clark, Brian Williams, Charlie McDowell, marito dell’attrice, e Alex Orlovsky.

Lily in passato ha recitato per il piccolo schermo anche in occasione della miniserie Les Misérables e della serie The Last Tycoon. L’attrice è attualmente protagonista di Emily in Paris, serie targata Netflix di cui sta per arrivare la terza stagione in streaming.

Che ne pensate della serie The Accomplice con star Lily Collins? Lasciate un commento!

Fonte: Variety