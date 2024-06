Ospite negli scorsi giorni del The Kelly Clarkson Show, Lily Gladstone ha raccontato la sua esperienza ai Golden Globes dello scorso gennaio, occasione in cui ha ricevuto il premio come miglior attrice in un film drammatico per Killers of the Flower Moon. Ecco le sue parole:

Incontrare le persone è la parte più divertente. I Globes sono stati un po’ come Squid Game. Sei in shapewear, devi fare pipì, ci sono le interruzioni pubblicitarie ma è l’unico momento in cui puoi farlo. Quindi, è una corsa all’impazzata e poi è il momento in cui puoi incontrare idoli come Meryl Streep. Naturalmente, quella parte non è male.

Clarkson ribatte allora che “la terrorizza” incontrare altre celebrità perché potrebbe dire “qualcosa di stupido“. “Conto solo sul fatto che dirò qualcosa di stupido“, la risposta con un sorriso di Gladstone.

Potete vedere l’estratto dell’intervista qui sotto:

