Wyatt Russell ha svelato che è pronto a far scatenare una “rivoluzione” nel tentativo di far tornare sugli schermi televisivi la serie Lodge 49, cancellata tre anni fa da AMC.

Il progetto era stato creato da Jim Gavin e nel cast c’erano anche Brent Jennings, Sonya Cassidy, David Pasquesi, Eric allan Kramer. Russell aveva la parte di Dud, alle prese con la morte del padre e il fallimento dell’attività della sua famiglia.

Wyatt, intervistato da The Hollywood Reporter, ha dichiarato:

Iniziamo la revoluzione! Stavo cenando con mio padre ieri e ha detto ‘Dio, mi piacerebbe vedere la stagione 3 di Lodge. Non sembrava finita la storia’. E nella mia vita non penso sia finita. C’è qualche strano elemento legato a me e alla mia vita personale che è, per molti aspetti, Dud. Mi guardate, ma questo non sono io. Questo non è il mio aspetto abituale. C’è qualcosa di magico su Dud che non voglio mai vedere morire. Non voglio vederlo sparire e non lo lascerò mai andare via. Avrà 50 anni e starò ancora chiedendo a qualcuno se vuole realizzare Lodge 49, che si tratti di un film o di un’altra stagione. Penso sia così dentro di me.