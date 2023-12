Kurt e Wyatt Russell, padre e figlio, interpretano lo stesso personaggio all’interno della serie TV Monarch: Legacy of Monsters. Wyatt infatti recita in una versione più giovane del colonello dell’esercito interpretato dal padre.

In un’intervista con MovieWeb ai due è stato chiesto per quali altri ruoli della loro filmografia vorrebbero interpretare la versione giovane o la versione anziana l’uno dell’altro.

Risponde Wyatt:

Per quello che mi riguarda, adoro La fantastica sfida. È uno dei miei film preferiti. E interpretare il figlio di Rudy Russo sarebbe divertente. Non so come sarebbe, ma lo farei.