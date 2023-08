Apple TV+ è una piattaforma streaming arrivata sul mercato nel 2019: in pochi anni si è imposta per un’offerta contenuta ma di alta qualità. Il catalogo di film originali si arricchisce ogni anno di novità, e dopo il successo agli Oscar de I Segni del Cuore – CODA lo studio ha iniziato a investire anche in produzioni che arriveranno prima al cinema e poi in piattaforma, come Killers of the Flower Moon, distribuito in Italia da 01 Distribution, o Napoleone, distribuito in Italia da Sony.

Quali sono i film imperdibili di Apple TV+, assolutamente da vedere? Per venirvi incontro abbiamo selezionato quelli che secondo la redazione di BadTaste sono i migliori film originali usciti finora su Apple TV+.

Abbiamo stilato in ordine cronologico dal debutto del film, con l’obiettivo di guidare lo spettatore nei prodotti fondamentali che rappresentano l’eccellenza di quanto contenuto nel catalogo di produzioni originali di Apple TV+. Aggiorneremo l’elenco mese dopo mese.

Consigliato a chi è un grande fan della commedia e dello stile inconfondibile di Sofia Coppola

Preoccupata per il suo matrimonio, una giovane madre newyorchese fa squadra con suo padre playboy per pedinare il marito. Nasce così una commedia brillante in cui padre e figlia si avvicinano, malgrado le mille deviazioni della loro avventura fra le strade di New York. L’acclamata regista Sofia Coppola scrive una lettera d’amore a New York, in cui si fondono l’esuberanza di una commedia dolceamara, il tema dello scontro generazionale su come la nostra percezione delle relazioni sia diversa da quella dei nostri genitori e una divertente celebrazione delle complessità che legano, a volte in maniera fin troppo stretta, le famiglie moderne.

Laura (Rashida Jones) pensa di avere un matrimonio felice, ma quando suo marito Dean (Marlon Wayans) inizia a fermarsi fino a tardi in ufficio con una nuova collega, Laura inizia a temere il peggio. Così si rivolge all’uomo che secondo lei può aiutarla a capire cosa sta succedendo: il suo affascinante e impulsivo padre Felix (Bill Murray), che decide di volerci vedere chiaro. Quando i due iniziano ad aggirarsi furtivamente nella notte fra le pittoresche vie di New York, scoprono che il cuore del loro viaggio è in realtà la loro stessa relazione.

Consigliato a chi vuole vedere un film d’animazione emozionante e diverso dal solito

In un’epoca di superstizione e magia, una giovane apprendista cacciatrice, Robyn Goodfellowe, si reca in Irlanda con suo padre per eliminare gli ultimi esemplari di lupo. Ma tutto cambia quando fa amicizia con un’altra giovane, Mebh, uno spirito libero di una misteriosa tribù che di notte, si dice, si trasforma in lupo. Mentre cercano la madre scomparsa di Mebh, Robyn scopre un segreto che la spinge sempre di più nel mondo incantato del popolo dei lupi e rischia di trasformarla in ciò che suo padre è incaricato di distruggere.

Consigliato a chi ama i film di guerra e di… navi

Tom Hanks interpreta un veterano della marina militare che da capitano viene incaricato di proteggere un convoglio di 37 navi cariche di truppe e rifornimenti in una pericolosa missione attraverso l’Atlantico durante la Seconda guerra mondiale. Per cinque giorni, al di fuori della copertura aerea alleata, il capitano e le tre navi scorta devono procedere lungo un’area dell’oceano conosciuta come “Black Pit”, o buco nero, nel tentativo di difendere uomini e mezzi dagli attacchi degli U-Boot nazisti. “Greyhound: il nemico invisibile” è ispirato agli avvenimenti della Battaglia dell’Atlantico, pochi mesi dopo che gli Stati Uniti si coalizzarono con la Gran Bretagna e gli Alleati. Oltre a Tom Hanks, altri interpreti sono Stephen Graham, Rob Morgan ed Elisabeth Shue. “Greyhound: il nemico invisibile” è scritto da Tom Hanks, diretto da Aaron Schneider e prodotto da Gary Goetzman.

Consigliato a chi vuole vedere un film natalizio diverso dal solito

“Il Natale della discordia” segue la storia di una comunità nel nord dell’Idaho la cui vita viene stravolta dall’ossessione di un uomo che vuole a tutti i costi diffondere lo spirito festivo organizzando l’evento di Natale più grande di sempre. Il piano di Jeremy Morris, avvocato che adora il Natale, va in stallo quando l’associazione di vicinato gli comunica che l’evento viola le regole del quartiere. La disputa che ne segue finisce ben presto fuori controllo. Di fronte a una situazione sempre più complicata, il documentario fa sorgere una domanda: chi ha ragione quando si scontrano diritti e interessi diversi? La regista Becky Read offre un mosaico di punti di vista agli antipodi in un bizzarro racconto di Natale sulle libertà che nasconde un messaggio sulla tolleranza e il rispetto delle diversità.

Consigliato a chi vuole assistere a una delle migliori interpretazioni di Jennifer Lawrence

Potrebbe essere il personaggio di un film di Paul Schrader, quello interpretato da Jennifer Lawrence in Causeway di Lila Neugebauer. Non solo perché anche questa protagonista ha avuto a che fare con la violenza e, in una quotidianità quasi apatica, deve fare i conti con ciò che le è successo: ma soprattutto perché c’è, in questo esordio di Neugebauer, la stessa idea schraderiana di cura attraverso l’affetto maldestro ma tenero tra due persone ugualmente “rotte”.

Causeway è il ritratto intimo di una soldata che fatica a riprendere in mano la sua vita al suo ritorno a casa a New Orleans.

Consigliato a chi vuole emozionarsi con un film semplice ma molto intenso

La diciassettenne Ruby (Emilia Jones) è l’unico membro della famiglia in grado di sentire; è quindi una CODA, cioè una “Child Of Deaf Adults” (figlia di adulti sordi). Passa la maggior parte del suo tempo a fare da interprete per i genitori (Marlee Matlin, Troy Kotsur) e ogni mattina, prima di andare a scuola, aiuta il padre e il fratello (Daniel Durant) a mandare avanti l’attività di pesca della sua famiglia. Ma quando Ruby entra nel coro della scuola, scopre di avere un dono per il canto e sviluppa subito una forte attrazione per Miles (Ferdia Walsh-Peelo), il ragazzo con cui deve duettare. Quando, incoraggiata dall’entusiasmo del severo direttore del coro (Eugenio Derbez), decide di iscriversi a una prestigiosa scuola di musica, Ruby si troverà divisa fra le responsabilità che sente nei confronti della sua famiglia e il perseguimento dei propri sogni.

Consigliato a chi vuole vedere un altro film molto semplice eppure molto emozionante

Fresco di laurea e senza un obiettivo chiaro per il futuro, il ventiduenne Andrew è bloccato a casa della sua famiglia nel New Jersey. Ma sul suo curriculum inesistente spicca una qualità: è un vero esperto nel far decollare una festa, cosa che gli procura il lavoro perfetto come ballerino motivazionale ai bar e bat mitzvah dei compagni di classe del fratello minore. Quando fa amicizia con una mamma del posto, Domino, e la figlia Lola, Andrew scopre finalmente il futuro che desidera. Anche se potrebbe non essere il suo. Cooper Raiff è sceneggiatore, regista e protagonista al fianco di Dakota Johnson, Brad Garrett, Leslie Mann e delle giovani promesse Vanessa Burghardt e Evan Assante in questa storia d’amore non convenzionale che trabocca di emozioni.

Consigliato a chi vuole rivisitare una storia immortale sotto la lente di Joel Coen

Denzel Washington e Frances McDormand sono i protagonisti dell’adattamento cinematografico, feroce e audace, di Joel Coen, una storia di omicidio, follia, ambizione e astuzia furiosa.

Consigliato ai fan del basket e dei grandi documentari

La straordinaria storia di formazione di Stephen Curry, uno dei giocatori più influenti, dinamici e inaspettati nella storia del basket. Mescolando cinema verità, riprese d’archivio e interviste, questo documentario racconta l’ascesa di Curry da minuto giocatore universitario di un minuscolo college della Division I a quattro volte campione NBA, costruendo una delle storie sportive di eccellenza più importanti al mondo.

Consigliato a chi ha passato notti insonni a giocare a partite infinite a Tetris

“Tetris” racconta l’incredibile storia di come uno dei videogiochi più popolari al mondo sia riuscito ad arrivare ai giocatori più accaniti ai quattro angoli della terra. Henk Rogers (Taron Egerton) scopre TETRIS nel 1988 e rischia tutto viaggiando in Unione Sovietica, dove unisce le forze con l’inventore Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) per portare il gioco alle masse. Basato su una storia vera, “Tetris” è un thriller in stile Guerra Fredda all’ennesima potenza, con cattivi che fanno il doppio gioco, eroi improbabili e una corsa verso il finale da cardiopalmo.

Trovate tutte le notizie su Apple TV+ nella nostra sezione.

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate