Apple TV+ è una piattaforma streaming arrivata sul mercato nel 2019: in pochi anni si è imposta per un’offerta contenuta ma di alta qualità. Il catalogo di serie tv originali si arricchisce mese dopo mese di novità, molte delle quali si impongono poi tra i migliori prodotti dell’anno.

Ma quali sono quelle imperdibili, assolutamente da vedere? Per venirvi incontro abbiamo selezionato quelle che secondo la redazione di BadTaste sono le migliori serie tv originali uscite finora su Apple TV+.

Abbiamo stilato in ordine cronologico dal debutto della serie, con l’obiettivo di guidare lo spettatore nei prodotti fondamentali che rappresentano l’eccellenza di quanto contenuto nel catalogo di produzioni originali di Apple TV+. Aggiorneremo l’elenco mese dopo mese.

Consigliato a chi è appassionato di notiziari

“The Morning Show” esplora il mondo spietato dei notiziari mattutini e la vita delle persone che ogni giorno aiutano gli americani a svegliarsi. Raccontato attraverso il punto di vista di due donne difficili, che cercano di barcamenarsi tra le sfide di un lavoro altamente impegnativo nel bel mezzo di una crisi personale e professionale, “The Morning Show” è una serie sfrontatamente sincera, che analizza le dinamiche di potere tra uomini e donne, e tra donne e donne, sul posto di lavoro.

Consigliato a chi ama lo sport

Jason Sudeikis interpreta Ted Lasso, un coach di football americano nel Kansas che viene chiamato ad allenare una squadra di calcio professionista in Inghilterra senza avere esperienza in questo sport.

Consigliato a chi vuole scoprire di più sulla società americana moderna

Ispirato alle storie vere presentate sulla rivista Epic Magazine, “Little America” guarda al di là dei titoli dei giornali per raccontare storie di immigrati e immigrate in America: storie divertenti, romantiche, toccanti, appassionanti, sorprendenti e più che mai attuali.

“Little America” è scritto e prodotto da Lee Eisenberg, anche showrunner della serie, e da Kumail Nanjiani e Emily V. Gordon. Alan Yang è il produttore esecutivo per Universal Television. La serie è inoltre prodotta da Sian Heder e da Joshuah Bearman e Joshua Davis per Epic Magazine e coprodotta da Arthur Spector. Heder è inoltre coshowrunner insieme a Eisenberg.

Consigliato ai veri nerd

“Mythic Quest” segue un team di sviluppatori di videogiochi incaricato di progettare mondi, plasmare eroi e creare leggende, ma le battaglie più ardue non si combattono nel gioco, bensì in ufficio. Nella terza stagione, mentre Ian e Poppy si destreggiano nel mondo dei videogiochi e nella loro collaborazione con i neonati GrimPop Studios, Dana è obbligata a fare da paciere tra gli incessanti battibecchi dei suoi capi. Alla Mythic Quest, David si ambienta nel suo nuovo ruolo di capo, nel quale si trova davvero a comandare per la prima volta, mentre Jo ritorna come sua assistente, più fedele e agguerrita che mai; Carol intanto cerca di capire quale sia il suo posto dopo la recente promozione. A Berkeley, Rachel fatica a trovare un equilibrio tra la sua morale e il capitalismo, mentre Brad, dopo il carcere, cerca di tornare nella società come un uomo cambiato.

Consigliato a chi vuole vedere una serie ambientata nel passato molto diversa dal solito

“Dickinson” è una serie composta da episodi di mezzora che esplorano con audacia i limiti imposti dalla società, dalla famiglia e dall’essere donna dal punto di vista della giovane poetessa ribelle Emily Dickinson. Ambientata nel 19° secolo, questa serie è una storia di formazione in cui Emily diventa l’inattesa eroina della generazione millennial.

Consigliato ai fan di M. Night Shyamalan

Creata da M. Night Shyamalan, “Servant” racconta la storia di una coppia di Filadelfia colpita da una terribile tragedia che mette in crisi il loro matrimonio, e apre le porte della loro casa a una forza misteriosa.

Consigliato a chi vuole vedere un grande kolossal fantascientifico

Basato sui celebri romanzi di Isaac Asimov, “Foundation” racconta il grandioso viaggio di un gruppo di esiliati con lo scopo di salvare l’umanità e ricostruire la civiltà durante la caduta dell’Impero Galattico.

Consigliato a chi non vuole sentir parlare di lavoro quando è a casa

Dal regista e direttore esecutivo Ben Stiller e dal creatore Dan Erickson arriva “Scissione”. Mark Scout (Adam Scott) guida un team alla Lumon Industries i cui impiegati hanno subito una procedura di scissione che divide chirurgicamente i loro ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata. L’audace esperimento sull’equilibrio tra lavoro e vita privata viene messo in discussione quando Mark si ritrova al centro di un mistero che lo costringerà ad affrontare la vera natura del suo lavoro, e di sé stesso.

La serie è stata scritta e creata da Dan Erickson. Mark Friedman, Chris Black, John Cameron e Andrew Colville sono produttori esecutivi insieme a Erickson. Ben Stiller, Nicky Weinstock e Jackie Cohn sono produttori esecutivi tramite Red Hour Productions, mentre Patricia Arquette e Adam Scott sono produttori. La casa cinematografica è Endeavor Content.

Consigliato agli appassionati di thriller

Ispirato a una storia vera. Quando Jimmy Keene (Taron Egerton), campione di football del liceo e figlio di un poliziotto decorato, viene condannato a 10 anni in una prigione di minima sicurezza, si trova davanti a una scelta difficile: entrare in un carcere di massima sicurezza per chi ha problemi mentali e diventare amico del sospetto serial killer Larry Hall (Paul Walter Hauser), o restare dov’è per scontare l’intera pena senza possibilità di libertà condizionale. Keene capisce presto che l’unico modo per uscire è ottenere una confessione e scoprire dove sono stati seppelliti i corpi di diverse ragazzine prima che l’appello di Hall venga accolto. Ma il sospettato sta dicendo la verità? O è solo l’ennesima storiella di un bugiardo seriale? Questa storia drammatica e coinvolgente sovverte i canoni delle serie crime affidandosi proprio a chi si trova dietro le sbarre per risolvere i suoi misteri.

Consigliato a chi vuole vivere una grande saga

Epica nell’ambizione e intima nel tono, la storia inizia con un amore proibito per diventare una saga travolgente che si svolge tra Corea, Giappone e America per raccontare una storia indimenticabile di guerra e pace, amore e perdita, trionfo e resa dei conti.

Consigliato ai fan di Phil Lord & Chris Miller

“The Afterparty” racconta di un misterioso omicidio durante una reunion tra ex compagni di liceo. Negli otto episodi, la stessa serata viene raccontata dalla prospettiva dei diversi partecipanti: lo stile visivo e il genere dell’episodio rispecchiano la personalità di chi racconta.

Consigliato ai fan del grandissimo Gary Oldman

Questo spy-drama velato di dark humor segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che finiscono a prestare servizio in un dipartimento dell’MI5 dove vengono relegate le spie che hanno commesso un errore di troppo. Guidati dal famigerato Jackson Lamb, loro brillante ma irascibile leader, affronteranno i mille inganni del mondo dello spionaggio per difendere il Regno Unito da sinistre minacce.

Consigliato a chi vuole vedere un misterioso dramma fantascientifico

Silo racconta la storia delle ultime diecimila persone sulla terra, la cui casa profonda un miglio le protegge dal mondo esterno devastato da esalazioni tossiche. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. Rebecca Ferguson interpreta l’ingegnera Juliette, che cerca risposte sull’omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare, portandola a scoprire che, se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità.

Consigliato a chi non ha paura di volare

Raccontato in tempo reale, “Hijack – Sette ore in alta quota” è un thriller ad alta tensione che segue il viaggio di un aereo dirottato durante un volo di sette ore verso Londra. A terra, le autorità si affannano a cercare risposte.

Trovate tutte le notizie su Apple TV+ nella nostra sezione.