Marvel Studios e Disney+ hanno deciso di proporrenelle categorie deglidedicate alle serie drammatiche.Inizialmente il progetto era di concorrere per i premi dedicati alle miniserie, ma il rinnovo per una seconda stagione lo ha reso impossibile.

Le regole stabilite dalla Television Academy stabiliscono infatti che per ottenere una nomination come miniserie “il programma deve raccontare una storia completa, non ricorrente e non avere un arco narrativo che prosegue o i personaggi principali presenti nelle stagioni successive”.

Disney e Marvel dovevano quindi decidere se proporre Loki come serie drammatica o comedy, scegliendo la prima opzione per puntare alle nomination. Tom Hiddleston e il team dello show dovranno però affrontare un’agguerrita concorrenza composta da progetti come Succession, Better Call Saul e Ozark.

Marvel punterà inoltre agli Emmy tra le miniserie con Hawkeye e Moon Knight, e tra le serie animate con What If…?.

La serie dedicata alle avventure di Loki proseguirà poi con la seconda stagione che mostrerà le conseguenze di quanto accaduto nella prima e probabilmente sarà legata ai nuovi film del Marvel Cinematic Universe in cui si dà spazio al Multiverso. Nel cast c’erano anche Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Sasha Lane, Jack Veal, DeObia Oparei, Richard E. Grant, e Jonathan Majors.

Che ne pensate della scelta di inserire Loki tra le serie drammatiche in vista delle nomination agli Emmy?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety