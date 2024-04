Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella notte del primo aprile sono state rese disponibili su Prime Video le prime quattro puntate di LOL 4 e anche questa volta vogliamo riassumere i primi eliminati e i numerosi ammoniti. La serie è tornata quasi puntuale a un anno dalla stagione 3 che ha visto trionfare a pari merito da Luca Bizzarri e Fabio Balsamo, e preannuncia altre sane risate grazie al nuovo gruppo di comici. Scopriamo insieme chi sono gli eliminati (se ce ne sono) e chi si è guadagnato un ammonizione, nell’attesa degli episodi finali. Ovviamente se non li avete ancora visti, non proseguite nella lettura se non volete spoiler.

LOL 4: quando uscirà la seconda parte?

I primi quattro episodi sono già disponibili su Prime Video, mentre per le ultime due puntate bisognerà attendere settimana prossima, l’8 aprile. In quei due nuovi episodi verrà annunciato il quarto vincitore di LoL, il successore di Ciro Priello, Maccio Capatonda, Luca Bizzarri e Fabio Balsamo.

LOL 4: i concorrenti

Anche con la sua stagione 4 LOL cerca di accontentare un pubblico di tutte le età, con diversi tipi di comicità: dal web, al cabaret, agli attori. I concorrenti di questa edizione sono: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica a cui si aggiunge Loris Fabiani, vincitore del recente successo di Prime Video LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. A condurre lo show ancora una volta Fedez e Frank Matano, con l’ausilio di Lillo che torna come disturbo extra per i comici in gare.

I concorrenti proveranno a rimanere seri per sei ore consecutive, cercando contemporaneamente, di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore.

LOL 3: il punto su eliminazioni e ammonizioni

I comici stanno giocando duro e le ammonizioni sono state tante e severe. Lo show è cominciato con un ingresso a sorpresa: Fedez è difatti l’undicesimo concorrente di questa quarta edizione. Il presentatore ha però ha disposizione una sola risata, e viene subito preso di mira da Maurizio Lastrico. Fedez resiste per ben un’ora, ma cede proprio per mano di Maurizio Lastrico. Rimasti in dieci la gara riprende e Lastrico è proprio tra i primi ammoniti, insieme a Claudio Santamaria. Il terzo ammonito è Aurora Leone che, come spesso accade, ride per la sua stessa battuta, o meglio, per il momento successivo con Edoardo Ferrario. La combo Panariello-Tanica fa ammonire Angela Finocchiaro e Edoardo Ferrario. Durante un momento che mischia le barzellette al ballo, Diego Abatantuono ride perché Panariello non riesce a finire la sua battuta venendo ammonito.

Panariello causa anche l’eliminazione di Abatantuono, prendendo in giro Loris Fabiani. È quindi il primo eliminato di LOL 4. Novità di quest’anno la perla, che concede 5 minuti di immunità: a vincerla è aurora Leone , che si gode il secondo exploit di Lillo. Sfortunatamente lo stesso non può dire Lucia Ocone che viene ammonita. Il momento canzone di Rocco Tanica fa ammonire Panariello e causa poi anche l’auto-ammonizione dello stesso Tanica. L’ultimo a venire ammonito è stato Loris Fabiani, sempre per colpa di rocco Tanica e della sua terza gamba. L’episodio 4 si conclude con la sirena che sancisce il secondo eliminato.

In maniera simile alle scorse stagioni, i concorrenti sono ancora tutti in gara tranne Diego Abatantuono e Fedez.

