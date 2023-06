Idris Elba ha svelato di aver rifiutato un ruolo nella serie Lost dopo aver recitato in The Wire.

L’attore, durante il That Peter Crouch Podcast, ha dichiarato:

La donna che gestisce Apple TV+ mi ha riportato nel Regno Unito per realizzare Luther, lavorava alla BBC all’epoca e mi ha mandato uno script. Era Luther. Mi ricordo che la mia carriera andava bene, avevo avuto la parte di Stringer Bell.

Elba ha aggiunto:

Mi ricordo di aver letto questo show, era un progetto in sei episodi per la BBC in Inghilterra, e tutti dicevano: ‘Sei sicuro di voler tornare a casa e farlo?’. E ho risposto: ‘Questo mi cambierà la vita’ ed è quello che è successo.

Idris ha quindi svelato l’interessante aneddoto:

In contemporanea con Luther, mi era stato offerto un ruolo in quella serie, Lost. Doveva essere il personaggio di un’unica stagione e all’epoca Lost era il più grande show al mondo, e stavo pensando: ‘Mmmm, no sto bene, tornerò nel Regno Unito dove ci saranno meno spettatori ma nessuno ha visto questo personaggio prima d’ora.

Che ne pensate? Ha fatto bene Idris Elba a rifiutare una parte in Lost?

Fonte: ComicBook