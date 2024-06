L’account americano di Netflix ha annunciato che Lost tornerà nel catalogo dello streamer il prossimo luglio.

La serie è già disponibile su Disney+, ma negli Stati uniti arriverà anche su Netflix a partire dal 1 di luglio.

Non sappiamo ancora se anche in Italia verrà pubblicata su Netflix o rimarrà in esclusiva su Disney+, ma vi informeremo nel caso dovessero esserci novità.

Tutte le stagioni di Lost sono disponibili nella sezione Star su Disney+. Di seguito la sinossi ufficiale:

Quando il 22 settembre del 2004 l’aereo Oceanic 815 si schianta su un’isola, per i sopravvissuti inizia una vera lotta per la sopravvivenza. Si tratta solo dell’inizio di un viaggio straordinario, tra scienza e fede, misteri e segreti. Una delle serie cult della storia della televisione.

Fonte: Facebook

