Netflix ha annunciato oggi, durante la conferenza sulle produzioni italiane che si è svolta a Roma in presenza di Reed Hastings , di essere al lavoro su(titolo provvisorio), la nuova serie originale prodotta da Bim Produzione (Wild Bunch Group) e Feltrinelli Originals (Effe Tv-Feltrinelli Group) incentrata sulla più grande truffa al lotto mai avvenuta.

Creata da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli e da loro scritta assieme ad Alessandro Bardani, Lotto Gang è prodotta da Riccardo Russo e Riccardo Chiattelli e racconta l’incredibile avventura liberamente ispirata alla storia vera della più grande e geniale truffa al Lotto mai avvenuta.

Ambientata nell’hinterland milanese a metà degli anni ’90, propone un heist con antieroi e antieroine indimenticabili che unisce azione e commedia all’italiana.

La serie – liberamente ispirata ad una storia vera degli anni Novanta – racconta la storia di una ribellione e di una rinascita attraverso il genio e la voglia di riscatto di una donna, emigrata dal sud Italia, moglie frustrata e impiegata di un comune dell’hinterland milanese e di un gruppo di suoi familiari, amici e colleghi, tutti outsiders in cerca di un’opportunità per uscire dall’anonimato di una vita periferica. Insieme mettono in piedi la più geniale truffa mai concepita al gioco del Lotto, il più popolare sogno degli italiani ed un pilastro delle finanze dello Stato. E tra successi e delusioni, desideri esauditi e sogni infranti, dovranno vedersela con la feroce e pericolosa avidità della criminalità organizzata e con l’intuito investigativo di una coppia di poliziotti che tenteranno di fermarli.