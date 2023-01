Lucy Hale sarà una delle protagoniste del pilot di The Answers, l’adattamento di FX del romanzo di Catherine Lacey che sarà prodotto da Darren Aronofsky.

Nel cast del progetto ci saranno anche Raul Esparza (Retreat), Krys Marshall (For All Mankind), Melanie Field (A League Of Their Own), Pallavi Sharda (Wedding Season) e Kineta Kunutu (Citadel). La produzione, in precedenza, aveva già annunciato la presenza tra gli interpreti di David Corenswet.

Il potenziale show è stato creato da Kit Steinkellner in collaborazione con Danny Strong, Aronofsky e 20th Television.

La storia è ambientata in un futuro non troppo lontano, dove una giovane dal cuore spezzato, Mary (Hale), si unisce a un enigmatico esperimento che le promette di farle ottenere l’amore. Dopo essersi trasferita in una location idilliaca e isolata con gli altri partecipanti, lei e le altre donne iniziano a chiedersi cosa stia realmente accadendo nell’esperimento e perché tutte stanno ottenendo il consiglio di frequentare lo stesso uomo misterioso, Christopher Skye (Corenswet).

In The Answers, Esparza avrà il ruolo del Dottor Crowe, Marshall sarà Ellis, Field avrà la parte di Dani, Sharda ha il ruolo di Ash e Kunutu sarà Nic.

Steinkellner scriverà il pilot e ne sarà produttore esecutivo, mentre Gillian Robespierre sarà regista e produttore del pilot.

Che ne pensate dell’arrivo di Lucy Hale nel pilot di The Answers? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline