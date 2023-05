Luke Evans e Callum Scott Howells sono entrati nel cast della nuova serie The Way, un progetto per la BBC ideato da Michael Sheen, James Graham e Adam Curtis.

Le puntate racconteranno la storia emozionante, e con un umorismo dark, su cosa vuol dire dover affrontare scelte impossibili. La famiglia Driscoll, infatti, dovrà fuggire dalla propria città di provincia quando l’area diventa il centro di una rivolta civile.

Sheen sarà coinvolto anche come regista e protagonista; accanto a lui Steffan Rhodri (Steeltown Murders, Gavin and Stacey), Mali Harries (Keeping Faith, Hinterland), Sophie Melville (The Pact, Iphigenia In Splott), Scott Howells (It’s A Sin, Cabaret) interpreteranno i membri della famiglia Driscoll. Maja Laskowska (Trigonometry) sarà una giovane coinvolta nella fuga della famiglia.

Evans (Nine Perfect Strangers) avrà la parte di Hogwood, un mercenario che segue i Driscoll. Il cast è poi composto da Tom Cullen (The Gold, Weekend), Danny Sapani (Killing Eve, The Diplomat), Mark Lewis Jones (Outlander, The Crown), Paul Rhys (Discovery of Witches, Chaplin), Erin Richards (The Crown, Gotham), Aneurin Barnard (The Catch, 1899), Catherine Ayers (The Light in the Hall, Keeping Faith), Jonathan Nefydd (Pobol y Cwm, Grav), Matthew Aubrey (Keeping Faith, World on Fire) e Andria Doherty (It’s a Sin).

Il giovanissimo Teilo James Le Masuriere debutterà sugli schermi con la parte di Rhys, il nipote dei Driscoll che ha quattro anni.

Le riprese sono in corso a Port Talbot, in Galles.

La sceneggiatura dei tre episodi è firmata da Graham (Sherlock), mentre Sheen farà il suo debutto alla regia di un progetto televisivo.

Che ne pensate dell’arrivo di Luke Evans nel cast di The Way?

Fonte: Deadline