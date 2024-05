Nel suo memoir You Never Know, Tom Selleck racconta di aver dato 1.000 dollari di bonus ai membri della crew di Magnum P.I. quando lo studio si era rifiutato di farlo durante l’ottava e ultima stagione della serie.

Durante le trattative contrattuali dell’ultima stagione, Selleck scrive di aver chiesto allo studio di dare ai membri della troupe un bonus di 1.000 dollari a condizione che la stagione rispettasse il budget e i tempi previsti. Scrive Selleck che lo studio…

… ha risposto che non potevano in nessun caso parlare di bonus per la troupe, che avrebbe stabilito un pericoloso precedente.

Continua nel suo libro:

Invocavano sempre il precedente quando avevi un’idea originale al di là delle clausole contrattuali standard. Onestamente, mi ha fatto arrabbiare.

Selleck decise quindi di fare da solo e trovare un escamotage per dare alla troupe i soldi che meritava. Lavorando a stretto contatto con la sua agente Bettye McCart e il suo avvocato Skip Brittenham fece in modo di ottenere dallo studio un grosso bonus personale per la sua ultima stagione. In tal modo, ricorrendo al suo stesso bonus, fu in grado di versare assegni di 1.000 alla troupe.

Scrive Selleck:

Chiamai Skip e Bettye e dissi loro di dire alla Universal – non chiedere, dirlo – di emettere assegni da mille dollari per ogni membro regolare della nostra compagnia di Magnum, sia a Honolulu che a Los Angeles. E visto che veniva dai miei soldi di bonus, non c’era nessun precedente coinvolto. Quando gli assegni furono emessi, ricevetti una foto dalla nostra troupe di Los Angeles, tutti sorridenti su una tribuna. Davanti a loro c’era un assegno molto grande per mille dollari. La didascalia sotto diceva: “Grazie, Tom. Che gesto grandioso.” Questo mi ha reso felice.

Magnum P.I. è andato in onda dal 1980 al 1988 per un totale di 162 episodi.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Business Insider