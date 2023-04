The Mandalorian

Puntuale come ogni lunedì, Lucasfilm ha pubblicato un nuovo poster per l’episodio 5 della stagione 3 di The Mandalorian.

Protagonista del poster di questa settimana Carson Teva, il pilota della Nuova repubblica interpretato da Paul Sun-Hyung. Potete vederlo qui sotto:

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è iniziata l’1 marzo 2023. I nuovi episodi vengono pubblicati ogni mercoledì.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Fonte: Twitter

