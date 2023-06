Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie Manifest si è conclusa con la parte 2 della stagione 4, ecco cosa è accaduto nel capitolo finale della storia.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Cal si è sacrificato nel penultimo episodio della serie e la sua morte ha fatto partire un enorme raggio blu nel cielo, attirando tutti i passeggeri nell’area. I sopravvissuti del volo 828 si sono ritrovati e hanno condiviso racconti ed emozioni mentre attendevano il proprio destino. Il terreno si è quindi aperto ed è emerso l’aereo che era scomparso, pronto a condurli al giudizio finale.

Angelina è arrivata e ha chiesto di salire con i suoi seguaci perché, nella sua mente, era un arcangelo mandato da Dio per salvare alcune persone, affermazione totalmente falsa come dimostra il fatto che i suoi poteri sono scomparsi. Mentre il terreno ha iniziato a tremare, Angelina è caduta e ha sparato per errore ferendo Saanvi in un braccio.

Oliver, nel frattempo, ha scoperto che la foto presente nel diario di Al-Zuras non ritraeva Ben e Olive, ma Ben e Angelina. Il percorso verso la salvezza non era semplicemente legato al compiere buone azioni, ma anche illuminando il cuore, ovvero Ben doveva perdonare Angelina per aver ucciso Grace se voleva essere salvato.

Olive ha provato a chiamare il padre che, tuttavia, era impegnato a cercare di vendicarsi di Angelina che esprime il suo rimpianto, situazione che porta l’uomo a perdonarla e a compiere quanto previsto nella profezia tratta dal diario di Al-Zuras. Ben l’ha quindi accompagnata a bordo dell’aereo. Amuta e Michaela hanno poi fatto decollare l’aereo. I passeggeri che non avevano passato il primo giudizio sono implosi e si sono trasformati in cenere. Eagan ha offerto la sua vita al posto di Adrian, convinto che sia un uomo buono mentre lui meritava di morire per essere stato egoista nella sua vita. Adrian gli ha però ricordato che offrirsi di morire al posto di un altro è un gesto altruistico.

Saanvi ha accettato il proprio destino fino a quando Ben l’ha spinta a perdonarsi pensando a tutte le persone che ha aiutato, permettendole così di sopravvivere.

Angelina, nonostante avesse implorato, non è stata salvata.

Dopo la morte di 11 passeggeri è apparso un angelo oscuro per l’ultimo test della loro fede. Ben e Michaela hanno guidato il gruppo nel tentativo di difendersi, sostenendo che non sono delle persone perfette, ma che avevano fatto del loro meglio.

L’angelo è quindi scomparso e l’aereo è arrivato a New York, avendo una nuova occasione nella vita come se non fosse accaduto nulla negli ultimi cinque anni.

Grace è viva, mentre Cal e Olive sono tornati giovani. Chi è sopravvissuto, dopo l’esperienza vissuta, ha cercato di vivere nel miglior modo possibile. Michaela ha così deciso di lasciare Jared, che ha poi incontrato nuovamente Drea durante l’indagine sulla scomparsa delle undici persone scomparse, in realtà morte per non aver superato il giudizio.

Saanvi ha incontrato Alex, che ha espresso il suo rimpianto di non essere salito sull’aereo con destinazione la Giamaica con lei. Ben è stato felice della reunion e ha poi assicurato Grace che Saanvi avrebbe curato la malattia di Cal.

Michaela, ricordando cosa Zeke le aveva detto sul fatto che nella notte in cui doveva atterrare il volo 828 era all’aeroporto JFK, è salita sul suo taxi chiedendo di prendere la strada più lunga perché hanno molto di cui parlare.

Che ne pensate? Siete soddisfatti dal modo in cui si è concluso l’episodio finale della stagione 4 di Manifest?

Fonte: TVLine

