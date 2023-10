Mark Gatiss (Sherlock) ha adattato per il piccolo schermo un racconto breve di Arthur Conan Doyle per la BBC e i protagonisti saranno Kit Harington e Freddie Fox, scelti come star di Lot No. 249.

Lo speciale andrà in onda sugli schermi britannici durante la programmazione invernale. Gatiss, in precedenza, aveva realizzato per l’emittente britannica The Tractate Middoth, The Dead Room, Martin’s Close, The Mezzotint e Count Magnus.

Al centro della trama ci saranno degli studenti di Oxford, uno dei quali inizia a compiere delle ricerche sull’Antico Egitto e i cui esperimenti fanno parlare l’intera università, chiedendosi se gli esperimenti possano riportare in vita il misterioso Lotto numero 249.

Harington avrà la parte di Abercrombie Smith, mentre Fox sarà Edward Bellingham.

Nel cast anche Colin Ryan (Boundless), John Heffernan (Dracula), James Swanton (Stopmotion), Jonathan Rigby (Father Brown) e Andrew Horton (Slotherhouse).

Gatiss ha dichiarato:

Si tratta di un serio piacere per me immergermi ancora una volta nel brillante lavoro di Sir Arthur Conan Doyle, questa volta per la storia del “Fantasma di Natale”. Lot No. 249 è uno dei miei racconti preferiti ed è il bisnonno – o dovrebbe essere la Mummia? – di un particolare tipo di racconti da brividi: un racconto strappalacrime pieno di spaventi orribili e chissà che altro che si nasconde nell’armadio vittoriano.

Che ne pensate? Guarderete Lot No. 249 con star Kit Harington e Freddie Fox?

