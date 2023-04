Kit Harington farà parte del cast della stagione 3 di Industry, che verrà prodotta da HBO in collaborazione con BBC, tramite BAd Wolf.

La star di Game of Thrones avrà la parte di Henry Muck, il CEO e Fondatore di Lumi, un’entusiasmante azienda di energia pulita nel settore tecnologico che sta per entrare sul mercato.

Le riprese delle otto puntate inizieranno nelle prossime settimane nel Regno Unito.

Al centro della trama della serie ci sono dei giovani esperti in finanza che lavorano per la banca internazionale Pierpoint & Co.

Nelle prossime puntate i protagonisti dovranno puntare al futuro e compiere degli investimenti etici, trovandosi alla prese proprio con Lumi e coinvolti in una storia che coinvolge finanza, mezzi di comunicazione e governo.

La serie Industry è creata, scritta e prodotta da Mickey Down e Konrad Kay.

Nel team della produzione ci sono Jane Tranter, Kate Crowther e Ryan Rasmussen per Bad Wolf e Rebecca Ferguson per BBC.

Che ne pensate dell’arrivo di Kit Harington nella stagione 3 di Industry?

Fonte: Deadline