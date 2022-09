Dopo Il ponte delle spie, il GGG e Ready Player One, una nuova collaborazione tra Mark Rylance e Steven Spielberg, è all’orizzonte, questa volta per la TV. Deadline riporta che l’attore, insieme alla moglie Claire van Kampen, drammaturga, compositrice e regista, si è unito con il celebre regista e la sua Amblin Entertainment per un progetto televisivo.

“È un progetto storico, su qualcosa che è accaduto nella storia americana“, ha detto Rylance al Telluride Film Festival in Colorado, senza aggiungere altri dettagli.

Tuttavia, Deadline ha appreso che il film esplorerà in parte la Battaglia di Homestead, la tragica disputa sindacale del 1892 presso la Carnegie Steel Co. in Pennsylvania che portò a scontri sanguinosi tra i membri dell’Amalgamated Association of Iron and Steel Workers [sindacato che rappresenta i lavoratori siderurgici], chiusi fuori dall’acciaieria durante una disputa industriale, e gli agenti di sicurezza che lavoravano per l’agenzia investigativa Pinkerton, assunti da Andrew Carnegie e Andrew Clay Frick [due noti imprenditori americani].

Rylance e van Kampen avevano progettato di creare un dramma teatrale sull’industria siderurgica statunitense tra la Guerra Civile e la Prima Guerra Mondiale, ma poi l’idea è cambiata: “Ci ho lavorato come opera teatrale, e ora ho improvvisamente capito che potrebbe essere un prodotto televisivo, e [Spielberg] è d’accordo“, ha rivelato l’attore, aggiungendo che lui e van Kampen hanno completato il trattamento del primo episodio.

Recentemente Rylance ha fatto parte del cast di Don’t Look Up e lo vedremo prossimamente in Bones and All di Luca Guadagnino, in concorso al Festival di Venezia. Per quanto riguarda Spielberg invece, a fine anno uscirà il suo prossimo film da regista, il semi-autobiografico The Fabelmans.

