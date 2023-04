Ray Romano ha svelato che Martin Scorsese non aveva idea di chi fosse quando è stato scelto per interpretare la serie Vinyl.

La star di Everybody Loves Raymond ha dichiarato durante un episodio del podcast WTF di Marc Maron:

Scorsese ha realizzato il pilot e dovevo fare un’audizione per lui. La cosa bella è stata è che ho girato il video e la risposta che abbiamo ricevuto è stata: ‘Sì, a Marty piace. Potrebbe avere la parte. E Marty vuole sapere chi è. Non l’ha mai visto’. E il mio agente ha chiesto: ‘Quindi non ha mai visto lo show?’. E gli hanno detto: ‘No, no, no, non sa chi sia’. Ed è stata una benedizione perché non ha dovuto cancellare il personaggio della sitcom dalla sua memoria.