Martin Short e Steve Martin sono amici da ben 40 anni ed entrambi sperano di non perdersi mai di vista. Da quando hanno recitato insieme per la prima volta nel 1986 in I tre amigos! fino alla serie Only Murders in the Building (disponibile su Disney+), i due sono sempre rimasti in contatto.

Racconta Short a People qual è il segreto della sua amicizia con il collega:

La nostra amicizia è basata su un concetto di risate continue — e rispetto reciproco e amore reciproco — ma soprattutto sulle risate.

C’è anche però qualcos’altro che li unisce: l’amore per il gossip!

Entrambi infatti affermano che, pur non sentendosi tutti i giorni, restano in contatto, soprattutto quando si tratta di fare del gossip.

La coppia reciterà insieme anche in uno spettacolo teatrale dal titolo The Dukes Of Funnytown! show, che debutterà a Syracuse, New York, il 3 maggio.

