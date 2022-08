Marvel Studios: il produttore anticipa nuove serie animate ambientate nel Multiverso

I am Groot è disponibile da un paio di giorni su Disney+, ma presto arriveranno altri prodotti animati Marvel Studios ambientati nel multiverso.

In una recente intervista con Variety, il produttore dei prodotti d’animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha spiegato cosa significa la Saga del Multiverso per il futuro dei progetti animati dello studio.

Penso che la cosa sorprendente della Saga del Multiverso in particolare sia che puoi percorrere così tante altre strade. Abbiamo sperimentato a lungo in studio per raccontare storie che si svolgono in modo lineare, ma anche per tornare indietro nel tempo e mostrare come l’MCU può sbocciare in altre vie del passato. Il multiverso, ci permette di guardare percorsi alternativi e altre interpretazioni dei personaggi, il che è, ovviamente, ciò che accade nei fumetti quando diversi artisti, diversi scrittori, diversi narratori lavorano con i personaggi. Li vedi espandersi e crescere in modo imprevisto e inaspettato. E questo è quello che ci guida mentre realizziamo i progetti animati.