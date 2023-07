Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie Mayans MC, spinoff di Sons of Anarchy, si concluderà con l’episodio della stagione 5 in onda sugli schermi americani la prossima settimana, ma non tutti i protagonisti sono sopravvissuti fino al capitolo finale della storia.

Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non volete anticipazioni!

A perdere la vita nel penultimo episodio è Felipe, il padre di EZ e Angel. Isaac e il suo gruppo entrano infatti nella casa dell’uomo nel tentativo di trovare, e uccidere, Angel che, tuttavia, non si trova nell’abitazione. Felipe prova a difendere se stesso e Maverick, rifugiandosi nella nursey del bambino.

Felipe è stato però ferito gravemente all’addome e Angel, quando torna a casa, trova le macchine della polizia e le ambulanze. Dopo aver riabbracciato Maverick, padre e figlio assistono al momento in cui il cadavere di Felipe viene fatto uscire dalla casa.

Nonostante il corpo senza vita non sia mai stato mostrato, nella serie si sottolinea l’importanza della perdita subita anche durante le conversazioni della polizia che si sentono sui titoli di coda.

Nello show è poi riapparsa Wendy Case, interpretata da Drea de Matteo, che aiuta EZ dopo che il giovane ha avuto un incidente in moto mentre cercava di evitare un animale sulla strada. La donna aiuta poi il protagonista a tornare a casa, non rivelando però il suo legame con i Sons, e provando a convincere EZ a parlare apertamente dei suoi sentimenti con la fidanzata Sofia, riuscendoci.

Che ne pensate? Siate dispiaciuti per la morte avvenuta nel penultimo episodio di Mayans MC?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine